しずおかフィナンシャルグループ <5831> [東証Ｐ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.3％増の983億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の1240億円→1270億円(前期は1020億円)に2.4％上方修正し、増益率が21.5％増→24.4％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の580億円→610億円(前年同期は521億円)に5.2％増額し、増益率が11.2％増→17.0％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の78円→80円(前期は60円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.6％増の324億円に拡大した。



株探ニュース

