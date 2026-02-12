ソニーグループがかつての花形だった家電事業の縮小を相次いで打ち出している。

テレビ事業の分離を先月発表したのに続き、ブルーレイディスク（ＢＤ）録画再生機の出荷終了も決めた。主軸のゲームや音楽などエンターテインメント分野へのシフトを一段と鮮明にし、「聖域なき」事業構造改革を急ぐ。（中山知香）

配信の普及

「全モデルの出荷を終了します。なお、後継機種はございません」

ソニーは９日、公式サイト上でＢＤレコーダーの出荷終了を明らかにした。事実上の撤退となる。

ＢＤはかつて「勝ち組」の規格だった。２０００年代、東芝が主導する「ＨＤ ＤＶＤ」と主導権争いを繰り広げた末、米映画大手ワーナー・ブラザースなどの支持を取り付けて規格争いに勝利。高画質ＤＶＤの市場を拡大させた経緯がある。

しかし、消費者の視聴スタイルの変化が状況を一変させた。動画配信サービスの普及に加え、容量が大きいハードディスクドライブ（ＨＤＤ）にも押され、ＢＤ需要は縮小。２５年２月には録画用ディスクの生産終了に追い込まれた。

聖域なし

ソニーの事業再編の姿勢が鮮明になったのは、２３年に社長に就いた十時裕樹氏（６１）が２５年４月に最高経営責任者（ＣＥＯ）を兼務するようになってからだ。

「ポートフォリオ（事業構成）は静的ではなく動的なものとして捉えており、見直しは絶え間なく行っていく」。十時氏は２５年２月の説明会で、聖域なく大胆に事業を組み替えていく考えを示唆した。

対象はかつて主力だったテレビにも及んだ。今年１月、「ブラビア」ブランドで知られるテレビ事業を分離し、中国の電機大手ＴＣＬと設立する合弁会社に承継する方針を発表。ＴＣＬが５１％と過半を出資する。

ソニーのテレビ事業は２５年３月期の売上高が５６４１億円と、２０年前の４割減に落ち込んでいた。低価格が強みの中国・韓国勢の台頭が背景にあり、「構造変革・転換」が必要な分野と位置づけていた。

ＩＰ注力

一方で、エンタメ関連の事業強化は一段と加速させている。

２５年には、多くの人気ＩＰ（知的財産）を持つ出版大手ＫＡＤＯＫＡＷＡや、バンダイナムコホールディングス（ＨＤ）に相次ぎ数百億円規模の出資を発表。「スヌーピー」で知られる人気漫画「ピーナッツ」のＩＰを管理する企業も連結子会社化する。

ゲーム、映画、音楽のエンタメ事業が売上高に占める割合は、１５年３月期の約３割から２５年３月期は約６割まで拡大している。抱え込んだ豊富なＩＰをテコに、エンタメ分野での収益をさらに伸ばしたい考えだ。

もっとも、電機産業に詳しい長内厚・早大教授は「消費者向けの商品という形ではなくなっても、ソニーはエンタメに必要な技術を残すだろう」と指摘する。カメラなどの映像機器や画像センサーなどは依然として競争力がある上、エンタメ領域と相乗効果も見込めるため、引き続き強化していく方針とみられる。