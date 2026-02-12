プロボクシング世界主要４団体の一つ、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は日本時間１２日までに、最新の世界ランキングを発表。スーパーフライ級（５２・１キロ以下）で、前ＷＢＯアジアパシフィック（P）・バンタム級（５３・５キロ以下）王者の坪井智也（２９）＝帝拳＝が新たに１１位にランクインした。坪井は４日にＷＢＣ（世界ボクシング評議会）で同級１位に浮上し、ＷＢＡ（世界ボクシング協会）で３位、ＷＢＯ（世界ボクシング機構）でも５位に名を連ねており、これで世界の主要４団体全てで世界ランク入りとなった。

ＩＢＦ王者はウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝で寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝は５位をキープ。寺地は昨年１２月、世界３階級制覇をかけて王座に挑戦予定だったが、試合前日の公開計量後にガルシアが体調不良を訴え世界戦は中止となった。

今月１０日にＷＢＯアジアＰ王座を防衛した川浦龍生（３１）＝三迫＝も６位のまま。同じ三迫ジム所属の４０歳、元日本＆ＷＢＯアジアＰ王者の中川健太は１０位に上がった。

坪井は２０２１年世界選手権金メダリストで、アマ戦績は１０６勝（１０ＫＯ・ＲＳＣ）２５敗。２５年３月にプロデビューし、同年６月にプロ２戦目でＷＢＯアジアP王座を獲得した。同年１１月の３戦目では元世界王者カルロス・クアドラス（メキシコ）に８回ＴＫＯ勝ちした。

バンタム級では４３歳の元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）が新たに９位に。ドネアは４位の増田陸（２８）＝帝拳＝と３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで対戦する。中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が返上した同級王座はホセ・サラス・レイジェス（２３）＝メキシコ＝が保持。６位には米国を主戦場にし、中谷のスパーリング相手も務めた秋次克真（２８）がおり、８位は元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝。１０位には那須川天心（２７）＝帝拳＝が戻り、那須川もＷＢＡ＆ＷＢＣ２位、ＷＢＯ１３位と４団体全てで世界ランキングに復活した。