西武は４月２８日から５月６日のゴールデンウィーク期間中、ベルーナドームで開催する公式戦６試合を、家族で楽しめる「ファミリーフェスタ」として開催する。

４月２９日は、テレ東系列で放送中のこども向けバラエティ番組『おはスタ』とコラボしたイベントを今年も開催。当日は、人気お笑いコンビで、おはスタファミリーの「東京ホテイソン」のたけるとショーゴが来場し、試合前後などにトークや抽選会などのイベントを多数実施する。

なお当日２９日には、一部の座席を除き来場した観客に「バックパック」を配布。ライオンズのチームカラーであるレジェンドブルーをベースに、球団マスコットのレオマークのシルエットをあしらったシンプルなデザインで、普段使いもしやすいほか、ペットボトルや応援グッズのフラッグ、ペンライトなどを収納できるポケットなどを複数、備えている。

さらに、ファミリーフェスタ期間中は、子供向け遊戯施設の「テイキョウキッズフィールド」が最大３０分間遊び放題となるほか、高さ６メートルのふわふわレオドームなどのエアー遊具で遊べる「ふわふわアトラクション」と、ピッチングチャレンジやボールゲームができる「ゲームアトラクション」を、１人１回まで無料で遊ぶことができる。

ホーム開幕戦を含む３月３１日〜４月３０日までの観戦チケットは、２月１３日のファンクラブ先々行抽選から順次販売される。ＧＷにはレオ軍団を応援に、ベルーナドームを訪れたい。

【東京ホテイソン コメント】

初めてライオンズのイベントに参加しますが、今からとてもワクワクしています。おはスタのスペシャルイベントや試合後のスペシャルステージでファンの皆さまと関われることを楽しみにしています！

ゴールデンウィークはベルーナドームで一緒に盛り上がりましょう！