◆練習試合 中日―ヤクルト（１２日・北谷）

ＷＢＣ日本代表のヤクルト・中村悠平捕手（３５）が１２日、練習試合・中日戦に「２番・捕手」で先発出場。今季初実戦でいきなり初安打をマークした。

初回１死の第１打席は右腕・松木平の前に中飛に倒れたが、４回先頭の第２打席だった。中日はこの回から同じくＷＢＣ日本代表の高橋宏が登板。実現した中村との“侍対決”に注目が集まったが、２ボールからの３球目、外角直球を右翼線二塁打とした。先輩としての貫禄を見せると、ここで代走が送られて退いた。この日は２打数１安打だった。

高橋からの一打については「球界を代表する投手から二塁打を打てたのは素直にうれしいですし、打たせてくれたのかなという感じはします」とニヤリ。「宏斗（高橋）の時だけピッチクロックを使って秒数測ってやってましたし、球もＷＢＣ球じゃないかなと思うんですけど。そういうのも使いながらやってたので、そういったところでまだ仕上がってないのかなとは思いました」と思いやった。

球場通路での取材中、中村の後ろを高橋宏が通りかかる場面があった。中村が「まだ仕上がってないみたいです（笑）」と話しかけると「仕上がってます。完璧な球でした」と高橋は先輩をリスペクト。「またよろしく」と中村は笑顔で応じた。「（打席に入る時に）なんか『よろしく』みたいな感じはありましたけど（笑）。また宮崎（合宿）でもブルペンで受けることになりますし、ともに今度同じチームとして世界一を取れるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

日本代表の野手最年長の中村。１４日からは宮崎に移動して侍ジャパン合宿に臨む。