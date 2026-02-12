¡Úµð¿Í¡ÛÄÌ»»£±£µ£³£¹È¯¤Î¹ë²Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥ê¥ª¤¬Ä¶µ®½Å¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Ë»£±Æ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£²Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ½¨´îÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤â£³Æü´Ö¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¸ÄÊÌÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î£³¿Í¤Ç¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬£Î£Ð£ÂÄÌ»»£´£°£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¥³¡¼¥Á¤ÏÆü´ÚÄÌ»»£¶£²£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÆüÊÆÄÌ»»£µ£°£·ËÜÎÝÂÇ¡££³¿Í¤ÇÆüÊÆ´ÚÄÌ»»£±£µ£³£¹È¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥ê¥ª¤¬¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡£