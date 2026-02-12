ブライトンのオランダ代表ＧＫフェルブルッヘン獲得をめぐり、バイエルン・ミュンヘンとチェルシーが１０８億円争奪戦

日本代表ＭＦ三笘薫が所属するプレミアリーグ、ブライトンのオランダ代表ＧＫバルト・フェルブルッヘン（２２）の獲得を巡り、ドイツ王者のバイエルン・ミュンヘンとプレミアリーグ、チェルシーが争奪戦を繰り広げる可能性が浮上した。

英スポーツラジオ局『トークスポーツ』が電子版に掲載した記事によると、バイエルン・ミュンヘンは２０１１年から１５年間に渡り、不動の正ＧＫとしてクラブを支えた元ドイツ代表ＧＫマヌエル・ノイアー（３８）の後継者としてフェルブルッヘンを指名。今季終了後の獲得を狙い、昨季から若きオランダ代表ＧＫの動向を追いかけているという。

また英サッカー・サイト『チームトーク』によると、チェルシーもフェルブルッヘン獲得を熱望。ブライトンが希望する５０００万ポンド（約１０８億円）の移籍金も問題なく捻出し、毎年のように引き抜きを繰り返しているブライトンからまたもプレミアリーグで通用することが証明された有望若手選手を獲得する意向だ。

ブライトン側もフェルブルッヘン放出に前向きだという。その理由は、現在チャンピオンシップ（英２部リーグ）で２位と健闘するコベントリーにレンタル移籍中でレギュラーに定着している元イングランドＵ−２１代表ＧＫカール・ラッシュワース（２４）が成長し、プレミアリーグでも通用する見込みであること。さらには１６００万ポンド（約３３億９２００万円）で獲得したフェルブルッヘンの売却利益は日本円にして約７４億８００万円となり、十分な利益をクラブに還元することも後押しすることになる。