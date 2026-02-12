「大人な感じ」朝比奈彩、ボディライン際立つ美しいドレス姿を披露「いつ見てもナイススタイル」
モデルで俳優の朝比奈彩さんは2月10日、自身のInstagramを更新。気品あふれる最新ショットを公開しました。
【写真】朝比奈彩のボディライン際立つ最新ショット
1枚目のサイドショットでは、体にフィットした黒いドレスがスレンダーなボディラインを美しく強調。しなやかなシルエットが際立ちます。2〜4枚目の正面カットでは、ドレスの独創的なデザインがより鮮明に。肩から鎖骨にかけて大胆なカッティングが施されており、大人の魅力あふれるヘルシーな肌見せが印象的なコーディネートとなっています。
ファンからは「いつ見てもナイススタイル」「綺麗！」「大人な感じでイケてます」「とても美しいですね」「モノトーン×彩さん、素敵すぎです」と絶賛する声が相次いでいます。
(文:五六七 八千代)
【写真】朝比奈彩のボディライン際立つ最新ショット
「モノトーン×彩さん、素敵すぎです」朝比奈さんは「本日は @laderach.jp のイベントに出演しました！」とつづり、5枚の写真を公開。チョコレートブランドの華やかなイベントにふさわしい、エレガントなドレス姿を披露しました。
1枚目のサイドショットでは、体にフィットした黒いドレスがスレンダーなボディラインを美しく強調。しなやかなシルエットが際立ちます。2〜4枚目の正面カットでは、ドレスの独創的なデザインがより鮮明に。肩から鎖骨にかけて大胆なカッティングが施されており、大人の魅力あふれるヘルシーな肌見せが印象的なコーディネートとなっています。
黒いドレス姿は他の投稿でも2025年10月18日にも、黒いドレスコーディネートを披露していた朝比奈さん。肩を大胆にのぞかせた黒いミニドレス姿で、すらりとした美脚が際立つ装いです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)