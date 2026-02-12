中国スノボ女子選手が「首から激しく着地」…英紙は“戦慄の転落事故”と報道　凄まじい衝撃に観客は震撼【冬季五輪】

中国の劉佳宇が転倒するアクシデントに見舞われた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月11日、スノーボード女子ハーフパイプ予選が行われ、2018年平昌冬季五輪で銀メダルを獲得している中国の劉佳宇が転倒するアクシデントに見舞われた。

2本目のレースで雪の上に頭から激しく打ち付けられて担架で運ばれる事態となり、英紙『The Sun』は「戦慄の転落事故」とし、「冬季五輪のスターが恐ろしいクラッシュ 地面に横たわり動かぬまま、救護班が緊急処置」と題した記事を掲載した。

同紙は「33歳の彼女は首から激しく着地し、その凄まじい衝撃に会場の観客は震撼した。予選が中断される中、救護班が直ちに現場へ急行。会場に流れていた音楽も止められ、観客は静まり返り、固唾をのんで状況を見守った」と伝えた。