全国初　自転車運転者講習を受けず…４０歳男性を書類送検　「身内が亡くなった」などと１０回以上欠席　調べに対し「軽く考えていた」

自転車の講習、受けていますか？大阪で全国初の書類送検です。



道交法違反の疑いで書類送検されたのは、大阪市城東区に住む会社員の男性（４０）です。



警察によりますと、男性は大阪府公安委員会から自転車運転者講習を受けるよう命令を受けていましたが、期日までに受けなかった疑いがもたれています。



２０１５年の道交法改正で定められた「自転車運転者講習」は、信号無視や酒気帯び運転、スマホのながら運転などの危険運転について、３年間で２回以上、交通事故を起こすか取り締まりを受けた人が対象です。



