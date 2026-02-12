すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月17日午前9時から、「ローストビーフ丼」を再販売する。

昨年11月から12月にかけて販売し、好評を得た「ローストビーフ丼」が期間限定で復活する。また、サワークリームソースとスライスオニオンをトッピングした「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新たに登場する。

ローストビーフは低温でじっくり加熱し、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレが食欲をかき立てる。たまごのコクや、ホースラディッシュ（西洋わさび）の程よい辛みを加えて楽しんでほしいとのこと。



「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」

「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」は、サワークリームやタマネギ、ブラックペッパーなどを使ったソースとシャキシャキのオニオンが、ローストビーフと相性抜群な一品となっている。さっぱりとした味わいのサワークリームソースやオニオンと、濃厚な醤油ダレのかかった肉が調和した、やみつきになる味わいを堪能できる。

ぜひこの機会に、すき家やおうちで「ローストビーフ丼」と「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」を食べてほしい考え。

［小売価格］

ローストビーフ丼

（並盛）：890円

（ごはん大盛）：940円

（特盛）：1490円

（メガ）：2040円

サワークリームオニオン・ローストビーフ丼

（並盛）：980円

（ごはん大盛）：1030円

（特盛）：1580円

（メガ）：2130円

（すべて税込）

［発売日］2月17日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp