ウオッチブランド「Orient（以下、オリエント）」は、クラシックコレクションから日付表示を省き、ミニマムデザインを追求した「オリエントバンビーノ 38」6モデルと、定番カラーやグラデーションのトレンドカラーを取り入れた「オリエントバンビーノ」4モデルを2月26日から発売する。機械式時計のクラシカルな味わいと、ほどよいトレンド感が絶妙に調和する各モデルは愛好家の普段使いに最適だとか。

「Orient」の代表作のひとつに数えられ、世界でロングセラーを続ける「オリエントバンビーノ」は、クラシカルで伝統的な印象が際立つ上品な文字板や、レトロなイメージを醸すボックスガラス、細身のラグを配した繊細なケースなどが特長の人気モデル。2022年からは、現代のライフスタイルにマッチした腕馴染みの良い直径38.4mmケースの「オリエントバンビーノ 38」が加わり、さらに注目を浴びている。



「オリエントバンビーノ 38」（左から：RN−BB0001E、RN−BB0002S、RN−BB0003Y）

その「オリエントバンビーノ 38」に中3針で日付表示の無い新開発ムーブメントを搭載するモデルが登場した。日付を省くことによって時を刻む本質に立ち返ったシリーズ初の文字板は、「オリエントバンビーノ」ならではのクラシカルでシンプルな美観が一段と際立ち、クラシックウォッチの愛好家にとって非常に魅力的となっている。



「オリエントバンビーノ 38」（左から：RN−BB0004Y、RN−BB0005V、RN−BB0006N）

時刻表示のみのミニマムデザインに受け継がれているのは、ローマ数字とバーインデックスが交互に並ぶ人気の「とびローマ」。個性的なデザインと視認性を両立させた文字板は、ホワイトとアイボリーの定番カラーの他に、深みのある色調のクラシックカラーとしてグリーン、ブラウン、そして公式オンラインストア限定のパープル（世界限定125本（国内50本・海外75本））と数量限定のグレー（世界限定3300本（国内200本・海外3100本））が揃う。



「オリエントバンビーノ」（左から：RN−AC0028S、RN−AC0032V）

また、直径40.5mmケースで日付表示が備わる「オリエントバンビーノ」の新作4モデルは、文字板に「オリエントバンビーノ 38」のバーインデックスモデルと同様のシンプルなバーインデックスデザインを採用し、ホワイトとアイボリーの定番カラーの他に、グラデーションでトレンドカラーを表現したパープルと公式オンラインストア限定のカッパー（世界限定130本（国内50本・海外80本））が揃う。



「オリエントバンビーノ」（左から：RN−AC0033Y、RN−AC0034Y）

新しい「オリエントバンビーノ 38」と「オリエントバンビーノ」はまた、いずれも工具不要で交換が容易に可能なイージーエクスチェンジストラップ方式のレザーストラップが付属する。自身で時計のイメージを変えることができるストラップ交換は、時計を着けて楽しむ機会を増やすだけでなく、個性的なファッションの演出にも効果的となっている。

最新作で時を刻む自社製の自動巻き（手巻き付）ムーブメント、日付無しのキャリバーF6524と日付付きのキャリバーF6724は、いずれも日差プラス25秒からマイナス15秒の安定した高精度と40時間以上のパワーリザーブが備わり、普段使いに便利だとか。

［小売価格］

オリエントバンビーノ 38：4万4000円〜4万6200円

オリエントバンビーノ：：4万4000円〜4万6200円

（すべて税込）

［発売日］2月26日（木）

エプソン販売＝https://www.epson.jp