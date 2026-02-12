演歌歌手の青山新が１２日、都内で、新曲「十三ヶ月」（１８日発売）の発売を記念して、初のチョコレート作りを、同じ浦安出身のタレント・吉木りさと行った。

同曲が愛する人を忘れられない未練を歌った女唄であることと、バレンタインデーが近いこともあって行われた企画で、青山は吉木の指導の下、チョコ作りに挑戦。地元トークを展開しながら楽しんだ青山は「女心勉強になりました」と笑顔。出来栄えは「もう１２０点！」としたが、同曲にかけて「１３０点じゃなくていいのか」と問われると「じゃあ１３点にしといてください」とユニークに返していた。

バレンタインの思い出を問われると、小６でチョコを「リアルな数字１５個」もらったと明かし「逆にその頃が僕のモテ期。いまだに地元の友達にはおまえは小学生がピークだったって言われる」と苦笑い。一方で演歌歌手となってからは「いろんな方に数え切れないくらいいただいてる」とも明かしながら「徐々にモテ期も右肩上がりになればいいと思いますけど…」とおどけた。

また過去には吉木が演歌歌手を務めていたことが話題となり、報道陣からデュエット曲の提案をされると、吉木は「恐れ多い」とした一方、青山は「何をおっしゃいますか、やりましょう！ぜひお願いしたいです」と前のめり。吉木は「本当ですか！？母親が泣いて喜びます」と思わず感激して、同じく意欲的だった。