韓国発の９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン・ＺＢ１）が、５人組に再編成されることが明らかになったと１２日、現地メディアの毎日経済などが報じた。

記事によると、ＺＢ１の所属事務所・ＷＡＫＥＯＮＥがこの日「メンバーのソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの５人は深い信頼を基に、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥとして新たなシーズンをともに歩むことを決めた」と明かしたという。続けて「今回の決定は弊社所属アーティストであるソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクをはじめ、ソン・ハンビンとキム・ジウン、そして彼らの所属事務所と十分な話し合いを経て、心を一つにして合意した」「弊社は５人体制での活動が安定し定着できるよう、全面的な支援を惜しまない」と伝えたとした。

一方で、ＹＨエンターテインメント所属のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンは、来月にソウルオリンピック公園ＫＳＰＯドームで開催されるコンサートをもって、グループを離れることとなった。

ＷＡＫＥＯＮＥは「４人の今後の活躍を応援するとともに、新たな道を歩むメンバーにも変わらぬ激励と応援をお願いしたい」と述べたという。

ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥは２０２３年、韓国放送局・Ｍｎｅｔのオーディション番組「ＢＯＹＳ ＰＬＡＮＥＴ」から誕生した期間限定のプロジェクトグループで、デビュー後間もなくグローバルな爆発的人気を集めた。当初は２６年１月までの活動予定だったが、２カ月延長され３月まで９人で活動することが伝えられていた。