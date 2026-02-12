昨年公開のブラッド・ピット主演作品「Ｆ１／エフワン」が大ヒットしたことを受け、プロデューザーのジェリー・ブラッカイマー氏は今週、続編の製作に着手したことを正式に明らかにした。

２０２２年の「トップガン マーヴェリック」や「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズなど、多くのをヒット作を手掛けたことで知られるブラッカイマー氏は１０日、ロサンゼルスで開催されたアカデミー賞昼食会に出席した際、英ＢＢＣのインタビューに応じ、「すでに続編に取り掛かっている」と述べた。

続編でピットが再び主演するのかなど、配役やほかの詳細については言及しなかったが、ブラッカイマー氏自身がキャスティングの決定に関与することは明言した。

昨年夏に公開された「Ｆ１／エフワン」は、世界で６億３０００万ドル（約９６３億円）の興行収入を記録。Ａｐｐｌｅ Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｆｉｌｍｓが製作し、劇場公開された作品としては過去最高となった。

同作は２０２３年と２４年のＦ１シーズン中に大規模なロケが行われ、英国のシルバーストーン・サーキットでのグランプリを含む、複数のレースのシーンが撮影された。

一方、ブラッカイマー氏は「Ｆ１／エフワン」の続編のほか、自身が製作し、米最大のモータースポーツＮＡＳＣＡＲのレーサーを描いたトム・クルーズ主演作「デイズ・オブ・サンダー」（１９９０年）の３６年ぶりとなる続編にも取り組んでいる。

そのため、一部ファンの中にはピットとクルーズがそれぞれの作品で演じる老練なレーサーが、「アベンジャーズ」風にタッグを組むことを期待する声も上がっている。