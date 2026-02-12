元MLB選手プルーフ氏がスタッフォードに渡したプレゼントとは

ドジャースの大谷翔平投手の特製サインボールが、NFLのMVPに輝いたクォーターバックを興奮させた。元ツインズのトレバー・プルーフ氏が2月11日（日本時間12日）、米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポッドキャスト内で舞台裏を明かした。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」は同日配信の野球専門ポッドキャスト「トーキン・ベースボール」でやり取りを公開。司会のジョムボーイ氏が「NFLのMVPとお友達なんだね」と振ると、プルーフ氏は「彼にショウヘイの（サイン）ボールをプレゼントしたんだ。彼はとても興奮していたよ。ショウヘイが『MVPおめでとう』ってサインしてくれたんだ。かなり興奮していたね」と語った。

プルーフ氏が贈った相手は、今シーズンのNFLでMVPを獲得したロサンゼルス・ラムズのマシュー・スタッフォード。スタッフォードは2年8400万ドル（約129億円）の契約を結ぶスター選手。クレイトン・カーショー投手とは幼馴染で、小学校では同じリトルリーグ、高校ではバッテリーを組んでいた“旧知の仲”。カーショーの本拠地最終登板も観戦していたこともある。

番組内では軽妙なやり取りもあった。ジョムボーイ氏が「私には何をプレゼントしてくれるの？」と問うと、プルーフ氏は笑いながら「ハハハ！ NFLのMVPを獲得したかい？」と返答。さらに「君はブリッツボール（プラスチック野球）でMVPをとりな！」と続けた。

ジョムボーイ・メディアでは独自でブリッツボールの試合を開催中で、ジョムボーイ氏は苦笑いしながら「わかったよ」と応じた。大谷のサインボールをきっかけに、異競技スターを巡るトークが盛り上がった。（Full-Count編集部）