辻希美、長女・希空（のあ）＆次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの自宅ショット公開「三姉妹みたい」「玄関広すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの辻希美が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女・希空（のあ）と第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】5児のママタレ「可愛いが渋滞してる」“18歳差”長女＆次女との自宅玄関ショット
辻は、自宅の玄関だと思われる場所で撮影した鏡越しの自撮りを公開。夢空ちゃんを抱えた辻とラフなスウェット姿の希空が体を寄せており、「＠noa._.1126」「＃yumea」と添えられている。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「三姉妹みたい」「玄関広すぎる」「抱っこされてる夢ちゃん小さくて可愛い」「白くて綺麗なご自宅」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
