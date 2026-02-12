【ロッテリア】桜フェア開催 / さくらパフェシェーキなど、春限定の桜スイーツ3品が登場

ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、2月18日(水)から期間限定で「桜フェア」を開催する。

本フェアでは、春の訪れを感じる時期に合わせ、桜をイメージしたシェーキとパイの計3品を展開。「さくらパフェシェーキ」「さくらもちパイ」「さくらシェーキ」が登場する。販売は一部店舗を除く46店舗で、3月中旬までを予定しており、なくなり次第終了となる。

【画像を見る】「さくらもちパイ」、「さくらシェーキ」の画像を見る

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆さくらパフェシェーキ

価格:390円

桜風味のシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームと苺果汁(2%)を使用したクラッシュゼリー、薄く削った桜色のチョコをトッピングしたドリンク。ふんわり香る桜の風味で、パフェのような仕立てに仕上げた。甘酸っぱい苺ゼリーが味わいと食感のアクセントとなっている。※デリバリー販売なし。

◆さくらもちパイ

価格:260円

桜あんのフィリングをサクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ。優しい甘さの桜あんに、塩漬けの桜の葉ともち米を混ぜ合わせることで、桜餅のような本格的な味わいに仕上げた。店内･テイクアウトのいずれでも楽しめる。

◆さくらシェーキ

価格:320円

桜風味のシロップを使用した、期間限定フレーバーのシェーキ。デリバリー販売なし。

※一部店舗を除く46店舗で販売予定(2月12日時点)

※3月中旬まで販売予定。なくなり次第終了

