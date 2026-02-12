【DMM通販：BANDAI SPIRITS 2026年7月～9月発売予定プラモデル 抽選販売】 抽選期間：2月12日14時～2月18日14時 当選発表：2月21日から4日以内

DMM通販にて、BANDAI SPIRITSから2026年7月から9月発売予定プラモデルを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は2月18日14時まで。当選発表は2月21日から4日以内に行なわれる。

今回の抽選販売では、ガンプラから「MGSD クシャトリヤ」「HG 1/144 グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」「HG 1/144 ガンダムレオパルド」のほか、「30MS×FGO」コラボプラモ「（仮）30MS シールダー/マシュ・キリエライト（新衣装Ver.）」や、美少女プラモ「30MS」から「30MS SIS-E00 ミャスティ［カラーC］」「30MS オプションパーツセット29（アクションウエアβ）［カラーB］」「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス2［カラーC］」などが対象となっている。

またその他にも、「マクロスF」のプラモデル「HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー（ミハエル・ブラン機）」や、「30MM×DAEMON X MACHINA TS」コラボプラモ「30MM DAEMON X MACHINA TS バハムート」「30MM DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの」などが抽選販売の対象となっている。

なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。

(C)創通・サンライズ

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2021

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRTS 2021

(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS

(C)2025 Marvelous Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2019