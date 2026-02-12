¡Ú ËÜÌÚ²í¹°¡¦Ä¹ÃËUTA ¡Û¡¡Êì¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤Î50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
ÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎUTA¤µ¤ó¤¬2·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÊì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÜÌÚ²í¹°¡¦Ä¹ÃËUTA ¡Û¡¡Êì¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤Î50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎUTA¤µ¤ó¤È¡¢¾Ð´é¤ÎÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¤¬¸ø±à¤ÎÎÐË¤«¤Ê¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ²¼Éô¤Ë¤Ï¡ÖHappy Birthday Mama¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ÈÀÖ¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Êì¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È½ËÊ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UTA¤µ¤ó¤Ï¡¢1997Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¾¯¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç³Ø¤Ó¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ØÎ±³Ø¡£¹â¹»¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¶¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£2018Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¥¨¥¤¥¸¥§¥ó¥·¡¼SUCCESS¤È·ÀÌó¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¥ß¥é¥Î¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û