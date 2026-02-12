青木源太アナ、金投資歴を生放送で告白 スタジオ仰天「うわ〜ッ！」「相当儲かってる」「大金持ちやで！」
フリーアナウンサーの青木源太（42）が、12日放送のカンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演し、自身の投資歴を明かし、驚かせる場面があった。
【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ
金価格の乱高下をめぐる話題で、番組MCの青木アナは「金というのは逃避、資産逃避に使われて、世界で危機が起きそうになると金価格って上がるんです」と、すらすら説明。ベネズエラ、イラン、グリーンランドなどの情勢に触れ、「いろんな話がアメリカで出てきて、金が大幅に1月買われた。下落幅もちょっと驚きなんですけど、それ以上に上がり方が急だったという印象がありますね」と語った。
「投資歴何年でしたっけ？」と聞かれると、青木アナは「コツコツですよ、毎月決まった額、コツコツ、コツコツ、14年かけました」と告白。「うわ〜ッ！」「相当儲かってる」「大金持ちやで！」と、スタジオに驚きの声が広がった。
青木アナは「毎月決まった額を無理せずコツコツ買っているだけなので」とし、
「とれたてっ！が始まったときは（金相場が）8000円とか1万円でしたからね」とさらり。「なんで言ってくれへんの？」とツッコミが入った。
青木アナは「今からでも遅くないと思っている」としつつ、自身の分散投資についても説明。「投資は自己責任ですから」と伝えていた。
