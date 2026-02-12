ウェンディーズ・ファーストキッチンにジューシーな100%ビーフ×“コブサラダ”イメージソースの“アメリカンバーガー”登場
ウェンディーズ・ジャパンおよび、ファーストキッチンでは、19日から、ウェンディーズ・ファーストキッチン全店にて、本格的なバーガーが楽しめる「アメリカンジャーニー」の第4弾として『カリフォルニアバーガー』など、4種の新商品を発売する。
【写真】ボリュームすごい！『カリフォルニアバーガーダブル』
カリフォルニアが発祥ともいわれる“コブサラダ”をイメージして選定したアボカドマヨネーズやコブマヨソースが、ビーフパティやチキンフィレ肉の旨みをより引き立てる。そして、今年は食感のアクセントとして、アメリカの定番「タコサラダ」に使用されているトルティーヤチップスを加えてパワーアップさせた。
また、味はそのままなライトメニューとして、Jr.バーガーの商品も用意。濃厚なソースやクリーミーなアボカド、春らしいフレッシュな野菜とトルティーヤチップスのハーモニーを楽しめる。さらに、12日から25日の期間中、Xフォロー＆リポストキャンペーンで新商品の無料券プレゼントキャンペーンを実施する。
■商品概要（価格は全て税込）
『カリフォルニアバーガー 』単品950円
昨年好評だったカリフォルニア州をテーマにしたボリューム感あふれる本格バーガー。ウェンディーズオリジナルのジューシーなビーフ100%パティに、カリフォルニアで考案された「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソースを組み合わせた。また、アメリカの定番「タコサラダ」に使用されているトルティーヤチップスを食感のアクセントに。店内でスライスした新鮮なトマトやレタスでフレッシュさをプラスした春限定バーガーとなっている。
『カリフォルニアバーガーダブル』単品1350円
ウェンディーズオリジナルのジューシーなビーフ100%パティを2枚使用したボリューミーな商品。「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソース、パリッと食感が楽しめるトルティーヤチップスを組み合わせた。見た目にもインパクトたっぷりな春限定バーガー。
『カリフォルニアチキンフィレバーガー 』単品850円
柔らかいフィレ肉とサクサクの衣が特徴のウェンディーズオリジナル「ホームスタイルチキン」に、カリフォルニアで考案された「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソースを組み合わせた。パリッと食感が楽しめるトルティーヤチップスや、新鮮なトマトとレタスでフレッシュさをプラスした春限定バーガー。
『Jr.カリフォルニアバーガー 』単品600円
カリフォルニアバーガーをJr.サイズにアレンジした商品。濃厚なアボカドマヨとコブマヨソースに、パリパリのトルティーヤチップス、トマトやレタスでフレッシュさをプラスした、手軽なサイズ感の春限定バーガー。
