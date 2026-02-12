ホテルニューオータニ大阪でいちごに恋するトキメキ体験！「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」
ホテルニューオータニ大阪にて、2026年1月5日（月）～4月28日（火)の期間で開催中！大人気のスイーツビュッフェ「ホテルでいちご狩り」は、“恋するいちご”がテーマ。いちごが恋に落ちた“運命のパートナー”として、月替わりでいちごと相性の良い素材と組み合わせ、提供しています。トキメクスイーツと出逢う、キュン♡とするスイーツ体験を紹介します。
スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～
甘くときめくいちごの恋物語のはじまりは、ビュッフェサイズで登場する「新スーパーあまおうショートケーキ」“いちごの王様”「博多あまおう」を贅沢に使用した贅沢なケーキ。
ケーキはスタッフさんが盛り付けてくれます
ビュッフェコーナーに並ぶ華やかなケーキ「あまおうナポレオンパイ」や「シルキーフロマージュのスフレ」など、カットされたケーキは、対面型のケーキショップのようお皿へケーキを盛りつけていただけます。
色とりどりのスイーツ
大きないちご山のような「大阪産苺使用 なにわいちご大福」や「いちごとショコラの舞踏会」、日により変わる「本日のケーキ」など、どちらも食べやすいサイズ感なのも嬉しいですね。
出来たてを提供！ライブキッチン
出来たてを提供するライブキッチンでは「ニューオータニ特製パンケーキ」異なるメープルシロップから自分好みをチョイス。
ビュッフェの「はちみつプレート」をトッピング。しゅわふわ食感のパンケーキと芳醇なメープルシロップ×はちみつを、ダブルで楽しめる一皿に。
種類豊富なお料理
お料理のラインナップは、冷製料理・温製料理と種類豊富、「カルディナール風グラタン」や「ピッツァ」に「皮付きフライドポテト」など、大人様ランチ顔負けの人気の洋食メニューがずらりと並びます。
冷製料理には、竹のような器がおしゃれな「春のちらし寿司」に「中巻き寿司」、ふっくらとしただし巻き玉子をサンドした「だし巻き玉子と明太子サンドウィッチ」。懐かしい味わいでほっこりとした気持ちになる和食も並んでいます。
お料理もボリューム満点！サラダビュッフェ・サンドウィッチ・パスタ・ちらし寿司・スープまで。
しっかりお料理を食べてスイーツを楽しむのも、その日の気分で自分スタイルにアレンジできるのもビュッフェの醍醐味。
期間限定！リラックマコラボスペシャルドリンク(オプション)
グラスに円を描くスライスしたいちご、飲み進めるたびに味わいの変化を楽しめる特別なドリンクは2種類。「リラックマのチョコスムージー」と「コリラックマのストロベリースムージー」。
ドリンクと一緒にコースターを１枚プレゼント。(ドリンク1杯注文につき、1枚コースターが付きます。)
ブランドいちご食べ比べプレート(オプション)
紅ほっぺ・章姫（あきひめ）・さがほのか等の3種類のブランドいちごを食べ比べできるプレートをご用意！練乳・チョコレートがついているので、味わいの変化をお楽しみいただけます。
いちごチョコレートフォンデュ(オプション)
いちごの風味を凝縮した「いちごチョコレートフォンデュ」。なめらかな口当たりのピンクのソースとプレートには、いちご・マシュマロ・フィナンシェ・バナナの4種類をお好きな組み合わせで。
温かいソースにくぐらせると、甘酸っぱいいちごがリッチな大人の味わい。
テーブルいっぱいのいちごスイーツ&お料理「リラックマコラボスペシャルドリンク」で、いちご尽くしのスイーツタイムにカンパイ♡
ビュッフェなので、お気に入りのスイーツを見つけて、おかわりも自由！2月16日からは、新しいメニューも登場するので、足を運ぶたびに、新しいスイーツに出逢えます。
ホテルニューオータニ大阪
大阪市中央区城見1-4-1
TEL06-6941-1111
スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～
2026年1月5日（月）～4月28日（火)
※各90分制
平日 11:30～18:00（最終入場16:30）
土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場18:30）
※好評につき営業時間を延長いたします。
・2/16（月）より
平日 11:30～19:00（最終入場 17:30）
土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場 18:30）
・料金
大人 平日 6.800円／土・日 7,500円
大人(ニューオータニクラブ会員、ニューオータニレディース会員) 平日 6,300円／土・日 7,000円
小学生 全日 4,000円
幼児（4歳以上）全日 3,000円
※詳しくは公式ホームページをご覧ください。