介護・福祉の目的で家をリフォームする場合、「最大18万円」の補助金を受け取れる制度があることをご存じでしょうか。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、介護費用をできるだけ安くするために知っておきたい制度について解説します。

要支援・要介護認定を受けると「リフォーム費用」が支給される

介護では、介護サービス費用、福祉用具の購入費用、介護のための住宅のリフォーム費用など、様々な費用がかかります。また、介護には終わりがないことが多く、毎年費用がかかるため、大きな負担になります。

少しでも介護の費用負担を減らす方法を紹介します。

要支援・要介護認定を受けると、公的介護保険から住宅のリフォーム（改修）費用の一部が支給されます。

対象となる工事は、介護を受ける人の生活をより安全にするための住宅のバリアフリー化工事です。具体的には、手すりの設置、段差の解消などです。対象の工事費用は介護の対象者1人当たり最大で20万円で、自己負担額は所得に応じて1〜3割です。

自己負担1割なら残り9割に当たる18万円が支給されます。

住宅のリフォームは1回だけでなく複数回可能で、工事費用の累計が20万円になるまで利用できます。1人当たり最大20万円ですが、要介護状態が著しく高くなった場合や転居した場合は、再度、20万円を利用できます。

工事着工前と費用支払い後の2回、申請が必要です。

注意点ですが、工事着工前に必ず改修の事前申請が必要です。工事前にケアマネージャー等へ相談してください（ケアマネージャーがいない場合は自治体の窓口に相談します）。その際に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます。

工事が完了して、工事業者に費用を支払った後、領収書をもらって提出します。自治体によっては、費用の1〜3割のみ工事業者に支払い、残りは、工事業者が自治体から代理でもらう方法もあります（受領委任払い）。

【届け出先】 市区町村の介護保険窓口

【添付書類】

・住宅改修費支給申請書

・工事見積書

・工事箇所の日付入り写真 など（具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください）

【期限】（事前申請、工事完了後の申請ともに、届け出先に確認してください）

自治体独自の住宅リフォーム補助金も

公的介護保険が適用されない住宅リフォーム工事に対して、独自で助成金を支給する自治体もあります。

たとえば、東京都では、浴槽の取替え工事や、流し・洗面台の取替え等事に対して、工事費用の最大9割が支給されます。支給金額は工事内容によって異なりますが、浴槽の取り替え工事については、限度額379,000円であり、自己負担1割の場合は残りの9割341,100円が支給されます。

ただし、他の助成金・補助金制度などを利用していないことが条件です。

福祉用具の購入費も一部支給

要支援・要介護認定を受けると、福祉用具の購入費用の一部が支給されます。対象となる品物は、介護を受ける人が自宅で自立した日常生活を送るために利用する福祉用具です。具体的には、腰掛け便座・入浴用いす・簡易浴槽等などです。

対象の費用は介護の対象者1人当たり年間最大で10万円で、自己負担額は所得に応じて1〜3割です。自己負担1割なら残り9割に当たる9万円が支給されます。期間は4月1日〜3月31日で計算します。

注意点ですが、購入前に必ず担当のケアマネージャー等に相談が必要です。その後、販売事業者の福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画書を作成し、購入者はその説明を受けて同意をしたうえで購入します。自治体によっては、費用の1〜3割のみ販売事業者に支払い、残りは、販売事業者が自治体から代理でもらう方法もあります（受領委任払い）。

【届け出先】 市区町村の介護保険窓口

【添付書類】

・福祉用具購入費支給申請書

・福祉用具サービス計画書

・領収書

・購入した福祉用具のパンフレット など（具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください）

【期限】（事前申請、購入完了後の申請ともに、届け出先に確認してください）

「世帯分離」で介護費用が安くなるケースも

介護保険の負担割合（1〜3割）は、介護を受ける「本人の収入」と、「世帯の65歳以上の人の収入」によって決まります。

また、介護サービス費用が一定金額を超えると戻って来る「高額介護サービス費」は、世帯の収入によって決まります。

介護を受けている人の収入が少なくても、世帯で収入が高い人がいると、介護にかかる費用が高くなってしまいます。

そこで世帯分離をして、介護を受けている方と、そうでない方を別世帯にすることで、介護費用を安くすることができます。もし、介護を受けている方が住民税非課税世帯になれば、介護保険の自己負担割合も、高額介護サービス費の限度額も安くなります。

たとえば、住民税が非課税の親の介護をしている場合、自分が働いていて住民税が課税されていたら、1ヶ月の介護費用の負担の上限は44,400円です。もし世帯分離をして親が独立した世帯になれば、上限は24,600円になります。

世帯分離をするには、市区町村の窓口で「世帯変更届」を提出します。ただし、「介護費用を安くしたい」という理由だけだと認められないこともあるようです。

また、世帯分離のデメリットもあります。各世帯で国民健康保険料を払うことになりますので、かえって保険料が高くなってしまうこともあります。同じ世帯でいるままと世帯分離をするのと、どちらが良いかは、よく検討してから行うようにしましょう。

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役