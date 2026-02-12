¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´éÌÌ»÷¤¹¤®¡×·»¤Ï¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢»Ð¤ÏÆ±¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÌö¡Äà3·»ËåËö¤Ã»Òá»³ÅÄ¼÷¡¹¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öµ÷Î¥´¶¤Ë¿Æ¶á´¶¡×¡Ö·»¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!!¡×
´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¸«¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³!?
¡¡·»¤Ï¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢»Ð¤ÏÆ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ä¡£3·»Ëå¤ÎËö¤Ã»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¡Ö»÷¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2·îÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È3¿Í¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ì¤¿♡¡×¤È²ÈÂ²¤Ç³°¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNMB48¤Ç¸½ºß¤Ï¶õÁÛ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»³ÅÄ¼÷¡¹(24)¡£
¡¡»Ð¤Ç¸µNMB48¤Î»³ÅÄºÚ¡¹(33)¤È·»¤ÎÃæ»³Í¥ÇÏ(32)¤È°ì½ï¤Ë¾Æ¤ÆùÅ¹¤ÎÁ°¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤¯¤ì¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤â¤¯¤ì¤¿♡¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤ê¡¢Ãæ»³¤ÎÎÙ¤ÇàËö¤Ã»Òá¤é¤·¤¤°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë°ì²È¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¡Á¡ª¤¤ç¤¦¤À¤¤¸«¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤♡¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´éÌÌ»÷¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖºÇ¶¯ÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¡Öµ÷Î¥´¶¤Ë¿Æ¶á´¶¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê(¸½:STARTO ENTERTAINMENT)¤Î¡Ö´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿Ãæ»³¤Ï¡¢08Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×(NHK)¤Ë½é½Ð±é¤·½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¤È·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNYC¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄºÚ¡¹¤Ï¡¢NMB48¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£15Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³ÅÄ¼÷¡¹¤Ï16Ç¯¤ËNMB48¤Ë²ÃÆþ¡£20Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¤Ï¡¢Strawberry Girls¡¢¶õÁÛ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£