松田鈴英の顔の小ささに「私が顔でか星人みたい」とボヤく金田久美子 「美の共演ですね」「ゴルフ界の美人ツートップ」の声
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。松田鈴英との仲睦まじいツーショットを公開し、撮影の様子を公開した。
【写真】金田久美子と松田鈴英、どちらが顔が大きいか!?
金田は、「れいちゃんの顔が小さすぎるから前にでてって言っても ケチだから出てくれなかって」と冗談交じりにつづり、「結果、私が顔でか星人みたいになったんだけど」と撮影時のエピソードを披露。さらに「後半4枚アプリ使ったら私の顔が小さくなってちょっとしか差がなくなった。いえい」と写真加工で“差が縮まった”ことをお茶目に報告した。公開されたのは、松田とのツーショット写真7枚と動画。前半の3枚ではソファーに並んで座り、肩を組んだりピースサインをしたりと、自然体の笑顔が印象的なショットが並ぶ。続くインカメラ動画では、顔の大きさを気にして金田が少し後ろに下がろうとすると、松田がすぐに気づき、「対等にして」とツッコミ。ところが金田はこっそりまた引き気味になろうとし、そんなやり取りに2人で笑い合いながら、にぎやかに撮影を楽しむ様子が映し出されている。後半の4枚はアプリを使用した写真で、左右の位置も入れ替わり、抱きついたり顔を寄せ合ったりと、さらに距離感の近い仲良しショットに仕上がっている。この投稿にファンからは「美の共演ですね」「変わらないですよー」「ゴルフ界の美人ツートップ」といった温かいコメントが寄せられた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利が練習動画18本を一挙に大公開 アマチュアゴルファーにも参考になる美しいスイングに「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
笠りつ子とメジャーリーガーの菅野智之がハワイのトレーニングジムでバッタリ！ 「メリハリした時間を作る事ができました」
丸山茂樹がMLBドジャースの山本由伸とラウンド！ ファンからは「山本さんのヘッドスピードヤバいですね」とのコメント
【写真】金田久美子と松田鈴英、どちらが顔が大きいか!?
金田は、「れいちゃんの顔が小さすぎるから前にでてって言っても ケチだから出てくれなかって」と冗談交じりにつづり、「結果、私が顔でか星人みたいになったんだけど」と撮影時のエピソードを披露。さらに「後半4枚アプリ使ったら私の顔が小さくなってちょっとしか差がなくなった。いえい」と写真加工で“差が縮まった”ことをお茶目に報告した。公開されたのは、松田とのツーショット写真7枚と動画。前半の3枚ではソファーに並んで座り、肩を組んだりピースサインをしたりと、自然体の笑顔が印象的なショットが並ぶ。続くインカメラ動画では、顔の大きさを気にして金田が少し後ろに下がろうとすると、松田がすぐに気づき、「対等にして」とツッコミ。ところが金田はこっそりまた引き気味になろうとし、そんなやり取りに2人で笑い合いながら、にぎやかに撮影を楽しむ様子が映し出されている。後半の4枚はアプリを使用した写真で、左右の位置も入れ替わり、抱きついたり顔を寄せ合ったりと、さらに距離感の近い仲良しショットに仕上がっている。この投稿にファンからは「美の共演ですね」「変わらないですよー」「ゴルフ界の美人ツートップ」といった温かいコメントが寄せられた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利が練習動画18本を一挙に大公開 アマチュアゴルファーにも参考になる美しいスイングに「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
笠りつ子とメジャーリーガーの菅野智之がハワイのトレーニングジムでバッタリ！ 「メリハリした時間を作る事ができました」
丸山茂樹がMLBドジャースの山本由伸とラウンド！ ファンからは「山本さんのヘッドスピードヤバいですね」とのコメント