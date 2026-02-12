ジャンボ尾崎氏を追悼 男子ツアーのISPS主催大会が名称変更へ
日本ゴルフツアー機構（JGTO）は12日、2026年の国内男子ツアー「ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」の大会名称を変更すると発表した。
【写真】ジャンボとタイガーの競演
昨年12月にS状結腸がんで逝去した尾崎将司氏を悼み、新たな大会名称は「〜ジャンボ尾崎追悼大会〜 ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」となる。開催日程やコース、賞金総額などの大会概要に変更はない。8月20日から23日までの4日間、群馬県の草津カントリークラブで開催。賞金総額は1億円を予定している。昨年大会では比嘉一貴がトータル30アンダーをマークし、ツアー通算7勝目を挙げた。
