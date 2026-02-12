ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 西武有楽町線の練馬―小竹向原駅間が運転見合わせ…保谷駅で信号確認… 西武有楽町線の練馬―小竹向原駅間が運転見合わせ…保谷駅で信号確認、西武池袋線などは再開 西武有楽町線の練馬―小竹向原駅間が運転見合わせ…保谷駅で信号確認、西武池袋線などは再開 2026年2月12日 15時13分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 １２日午後２時２０分頃、西武池袋線保谷駅で信号確認のため、同線の池袋―所沢駅間と豊島線が一時運転を見合わせた。 この影響で、西武有楽町線の練馬―小竹向原駅間が運転を見合わせている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ニセ警察詐欺」被害が昨年９８５億円、海外から「取り調べ」電話…ＳＮＳ型の投資・ロマンス詐欺４割増 千葉市の２０代男性がはしか感染…都市モノレールやＪＲ京葉線を利用 佐賀県警のＤＮＡ鑑定不正、未解決の１９件は「容疑者が判明した可能性」否定できず…警察庁特別監察 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 生花, 静岡, デイサービス, 横浜, 鎌倉, 老人ホーム, 介護, 老後, 神事