西武鉄道

　１２日午後２時２０分頃、西武池袋線保谷駅で信号確認のため、同線の池袋―所沢駅間と豊島線が一時運転を見合わせた。

　この影響で、西武有楽町線の練馬―小竹向原駅間が運転を見合わせている。