歌手でタレントの早見優が11日に自身のアメブロを更新。番組収録の当日に起きたハプニングを明かした。

早見は「私って、ほんとドジだなぁの出来事」と切り出し、番組の収録に向かう途中、「『今日の衣装、大丈夫かなぁ』なんて考えていた、その瞬間。玄関先に衣装を吊るしたまま、そのまま家を出てきたことに気づいたのです」とまさかの失態を明かした。自身の失敗に「うそでしょ…」と信じられない気持ちをつづった。

さらに、「時計を見ると、スタジオ入りの時間はもう決まっていて、今から戻ったら、確実に遅刻」という絶体絶命の状況に陥った早見。「これは大ピンチ」と焦ったものの、「目の前にあったのです！GUが！」といい、「え、こんなことある？私ってめちゃめちゃラッキーだー」と急遽入店したことを報告した。

続けて、「時間との勝負だったけど、こういう時って、案外スッとコーデが決まるの」とつづり、急ごしらえながらも「結果、とても可愛いコーディネートが完成」したことを明かした。実際に、ホワイト×ブラックの2トーンでまとめたその姿を写真で公開し、「どうでしょう？」と読者へ問いかけた。

最後に「最近ドジしちゃったエピソードある？」と呼びかけブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「流石！優ちゃん！センスがいい」「咄嗟に判断して行動できる優ちゃんは流石プロだなと思います」「お財布を忘れてお買い物に行ったことが何度もあり」「最近だと免許証紛失事件ですね」などの早見への賞賛と読者の“ドジエピソード”などが寄せられている。