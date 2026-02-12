ÃæÆ»ÂåÉ½Áª½ÐÇÏ¤Î³¬ÌÔ»á¡¡»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëà¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Áá¤Ë¸ÀµÚ¡Ö»ä¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áªµó¡Ê£±£³ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Î³¬ÌÔ»á¤Ï£±£²Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¾®Àî½ßÌé»á¤È¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÃæÆ»¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎ©·û½Ð¿È¼Ô¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÍîÁª¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤¬ÈæÎãÂåÉ½¤Î¾å°Ì¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ìÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÞÆâ¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÎÈæÎã¤Ë¼è¤ê°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¬»á¤Ï¡Ö¡Ø¿·ÂåÉ½¤Ë°ú¤·Ñ¤°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âºòÆü¡¢ÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Á°¶¦Æ±ÂåÉ½¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃÃÊ¤ÎÎã³°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤¢¤Ä¤«¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£ÅÞÆâ¤Ç¤è¤¯µÄÏÀ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È»²µÄ±¡¤È¤ÎÍ»ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤È¤ÎÍ»ÏÂ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤Ï¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®Àî»á¤Ï¡ÖÈæÎãÂåÉ½¤ò´Þ¤á¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢µì½êÂ°À¯ÅÞ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢·ëÅÞ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½Ð¿ÈÊìÂÎ¤äÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÂÐÅù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÅÞ±¿±Ä¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³¬»á¤ÈÆ±¤¸°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï³¬¡¢¾®ÀîÎ¾»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸À¼Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£³¬»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µìÌ±¼çÅÞ¤ÎÉô²ñ¤Ç¡¢Æ±Î½µÄ°÷¤È¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æà¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Áá¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÆ»¤òÎ¨¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ´±Î½¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡Ö»ä¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¾ïÆüº¢¡¢àºá¤òÁþ¤ó¤Ç¿Í¤òÁþ¤Þ¤ºá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¸·¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¼«ÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤ËÃç°ã¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ°²è¤Î°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í³Ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È³¬»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
