Åê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡¡³ô²Á²¼Íî»þ¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤¬»Ù¤¨¡ÖÂÑ¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤ÆµÕÅ¾£Ë£Ï¤·¤¿¡×
¡¡Åê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ô¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸Ä¿Í³ô¼ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¤«¤Ö¡ß³ôÇÀ±à¡¡³Ø¤Ù¤ëÂç¼ý³Ïº×¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀ±àÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ô¤È¥«¥Ö¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤±¤¿³ôÇÀ±à¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£³ô¤È¥«¥Ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ô¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÇÌÙ¤±¤ë¤«¡¢ÇÛÅö¶â¤È³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÇÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤Î£²ÄÌ¤ê¡£Í¥ÂÔ¤òÌÜÅª¤Ë³ô¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÇÀ¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸¢ÍøÆü¤«¤é£³¤«·î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤È¼ý³Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¥ÂÔ¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£ÇÀ¶ÈÅªÅê»ñ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÇÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ô¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¤Î°ìÉô¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡Ö¥¤¥ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¾ï¤Ë°Â¤¤»þ¤ËÇã¤¦¡£°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÇã¤¨¤Ð¡¢»ä¤è¤êÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï»ä¤è¤êÂ»¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ä¡Ù¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤Î»î¹ç¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤½¤¦¡£¡ÖÂÑ¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤ÆµÕÅ¾£Ë£Ï¤·¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤ë³ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö³§¤¬Çä¤ë¤«¤é³ô¤¬²¼¤¬¤ë¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Çä¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê²ÁÃÍ¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¸ì¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢É¾ÏÀ²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÂçÂ»¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÉ¾ÏÀ²È¤Ï¡¢ÂçÂÎ¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÙ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÉ¾ÏÀ¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤ë¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£½ª»Ïà¶ÍÃ«Àáá¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£