乃木坂46一ノ瀬美空＆日向坂46金村美玖、ショートドラマ「もしも私がアイドルじゃなかったら」主演決定 胸の奥にしまってきた“叶えたかったもう1つの夢”実現【もしも私がアイドルじゃなかったら】
【モデルプレス＝2026/02/12】乃木坂46の一ノ瀬美空と日向坂46の金村美玖が、2月13日から配信がスタートするショートドラマ『もしも私がアイドルじゃなかったら』（TikTokアカウント「もしも私がアイドルじゃなかったら」で19時〜配信）でそれぞれ主演を務めることが決定した。
本作は現役アイドルたちが胸の奥にしまってきた“叶えたかったもう1つの夢”を“もしも”の世界線で実現させるドラマ。テレビ、YouTube、TikTokなど、あらゆるプラットフォームから次々とスターが誕生し、人気と流行が日々入れ替わる、まさにアイドル大戦国時代。そんな華やかな世界に憧れ、多くの人が夢を見る一方で、「アイドルになる」という夢を叶えることは、同時に“別の夢”を手放す選択でもある。第1弾では一ノ瀬が刑事役、第2弾では金村がデザイナーに挑戦する。
一見、温厚でふわふわとした印象を持たれる一ノ瀬が「もしも」の世界線で叶える夢は刑事。正義感を胸に犯人を追い、事件に立ち向かうその姿は普段のアイドルとしての表情とは全く異なる、新たな一面を映し出す。やがて一ノ瀬の演じる刑事は、自らの「正義の行動」の裏側で、別の誰かが傷ついている現実に直面することに。正義とは何か、その選択の先にある葛藤と痛みを描く、深みのあるストーリーとなっている。
アイドル活動と並行して、日本大学芸術学部写真学科を卒業した金村が「もしも」の世界線で叶える夢はデザイナー。写真・デザイン・表現への情熱を武器に、渋谷のデザイン会社で新人UI／UXデザイナーとして奮闘する姿を描く。「自分のクリエイティブで、世界を変えてやる」そんな強い想いを胸に飛び込んだものの、金村の提案は評価されず、現実の壁にぶつかっていく。「クライアントの言われた通りにこなすなら、それもう AI でいいじゃん」理想と現実、表現と仕事の狭間で揺れる。一方、もう1つの世界線では、アイドルとして強すぎる想いが空回りして苦しむ、もう1人の“金村美玖”がいた。2つの世界で、別々の夢を追う金村。表現とは何か。成功とは何か。彼女が最後に導き出す答えとは。（modelpress編集部）
幼い頃から大好きだった刑事ドラマの影響で、密かに憧れていた刑事役に今回初めて挑戦させていただきます。「アイドル」と「刑事」、一見すると全く異なる職業ですが、「人と関わり合う中で成長していく」という点において、実は通ずるものがあるのではないかと感じています。自分の正義が誰かを傷つけてしまう葛藤や、相手に寄り添うことの難しさと大切さを描いた、心に残る人間ドラマになっています。この作品を通して、私の新たな一面を見つけていただけると嬉しいです。
今回「もしも私がアイドルじゃなかったら」にて、デザイナー役を演じさせていただきました、金村美玖です。大学で写真を学んでいたこともあり、こういったクリエイティブな職に憧れがあったので、違う世界線の自分に出会えたことが、新鮮で貴重な体験でした。どんなお仕事にも悩みや葛藤があると思いますが、全てに共通するのは「自分ひとりではなく周りの支えがあって成り立っている」という事だと私は思います。ドラマの中の私が、デザイナーとしてどう成長していくのかにぜひ注目して、ご覧ください。そして、この作品を通して、毎日頑張っている皆様に少しでも希望を与えられたら、嬉しく思います。
元アイドルの妻が「もしアイドルじゃなかったらどんな人生だったんだろう」と呟いているのを隣で聞いたとき、「あー、どうだろうねー」とゴニョゴニョ返事をしましたが、そのとき「これは企画になるのでは!」と思いました。そして、思いつくままに企画書を書いたら、実現することになりました。妻にはまだ何も言っていません。ロケにも行っていません。どうぞ、よろしくお願いします。
第1弾の「正義」を題材にした一ノ瀬さんの役どころは刑事。普段は“夢”や“憧れ”をまとってステージに立つアイドルが、今回はバッジをつけ、事件に向き合う刑事として画面の中に立っています。でも実は、どちらの世界にも「誰かを守りたい」「誰かの心を救いたい」という想いが通っているのではないかと思います。普段の一ノ瀬さんとのギャップを楽しみつつ、ひとりの役者としての新しい一面を感じてもらえたら嬉しいです。
第2弾の「表現」を題材にした金村さんの役どころはデザイナー。このショートドラマでは、「表舞台」に立つアイドルと、「裏側」から支えるデザイナー、それぞれの視点を行き来しながら、夢と現実の間で揺れる気持ちを描きました。一見全く違う場所のようでいて、どちらも「誰かの心を動かすために、自分を削りながら、ものづくりを続ける人たち」の物語だと思っています。どれだけ華やかに見える世界でも、その裏側には迷いや不安、嫉妬や諦めきれない想いが必ずあります。それでもまだ負けたくない、頑張りたいと思ってしまう自分を少しだけ好きになってもらえるような作品になっていたら嬉しいです。
第1弾 EP1：乃木坂46 一ノ瀬美空 2月13日19時
第1弾 EP2：乃木坂46 一ノ瀬美空 2月17日19時
第2弾 EP1：日向坂46 金村美玖 2月21日19時
第2弾 EP2：日向坂46 金村美玖 2月25日19時
