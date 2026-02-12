松井裕樹 代表合流までに2試合への登板意向示す ダルビッシュ有について監督「今は彼の時間を尊重している」



松井裕樹 PHOTO:Getty Images

渡米後3度目のキャンプインを迎えたパドレスの松井裕樹投手（30）が11日（日本時間12日）、順調な調整ぶりを見せた。

前日はブルペンに入り、この日はチームメートと談笑しながらアップとキャッチボール。さらに、監督自らの牽制についての講義を受けるなど、グラウンドで汗を流した。

今後は基本的に中2日のペースでブルペンに入る予定で、WBC日本代表合流までに2試合は登板したい意向を明かしている。

一方のダルビッシュ有投手（39）は、クラブハウスにロッカーが設けられておらず、通訳も不在だった。

練習前にスタメン監督が取材に応じると、「彼のスケジュールは現時点では基本的に本人に任せている。日本に行き、WBC日本代表をサポートしたいという気持ちもあるようだ」と説明。

「いずれチームに顔を出すとも言っているし、今は彼の時間を尊重している。今後についてさまざまな決断をしている最中だと思うが、できる限りサポートしていく」と近況を明かした。

