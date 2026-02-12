◆練習試合 中日―ヤクルト（１２日・北谷）

ＷＢＣ日本代表のヤクルト・中村悠平捕手（３５）が１２日、練習試合・中日戦に「２番・捕手」で先発出場。今季初実戦でいきなり初安打をマークした。

初回１死の第１打席は右腕・松木平の前に中飛に倒れたが、４回先頭の第２打席だった。中日はこの回から同じくＷＢＣ日本代表の高橋宏が登板。実現した中村との“侍対決”に注目が集まったが、２ボールからの３球目、外角直球を右翼線二塁打とした。先輩としての貫禄を見せると、ここで代走が送られて退いた。この日は２打数１安打だった。

中村は「初実戦でしたけど、僕は早めに仕上げるという形で。調整というよりかはもう試合に対して普段のレギュラーシーズンと変わらない気持ちだったり準備をして臨んだつもりです」と振り返り、「昨年の後半からなんとなくいい形ができてきて、それを継続してこのキャンプに入ったつもりですし。ましてやＷＢＣで早めの仕上げというところもあって、なおかつチームでももう一度レギュラー取るという決意を持って取り組んでいるので。キャンプですけど、結果が出たことに関しては良かったのかなと思います。自主トレから僕の中でやれることはやり切ったなという形で最後の二塁打に出たんじゃないかなと思いますし。ここからはより実戦を意識した中で宮崎での合宿においてもう一度気を引き締めて、簡単な大会ではないと思いますし、しびれる場面もありますし。自分が試合に出た時にしっかりと日本の野球界のために貢献できるようにやっていきたいと思います」と力を込めた。

１４日からは宮崎で侍ジャパン合宿に入る。「宮崎合宿から約１か月間の中で世界一を、また連覇という大きな目標があるので。そのワンピースになれるように、野手最年長でもありますし、チーム一丸となって頑張っていきたいと思います」と２３年大会の“胴上げ捕手”は意気込んだ。