◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１２日、栗東トレセン

名伯楽も上積みを感じ取っている。ラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）は小牧加矢太騎手（レースは三浦）を背に、栗東・坂路を単走。素早い四肢の回転で加速ラップを刻み、５３秒７―１２秒４で力強く駆け上がった。佐々木調教師は「良かったね。ストライドが大きくて、皮をむいてしまうからね。傷に弱いから心配をちょっとでもなくすために坂路でね」と意図を説明した。

腹袋が大きく見えていたが、馬体はシャープで皮膚も薄く見せており進化を予感させる。トレーナーも「脚ばっかり長く見えていたのが、少し長いな、に変わったね。体型も動きもいいし完成されてきたね」と笑顔を見せた。

３月に定年を迎える佐々木師にとって、最後のＧ１挑戦となる。「大きなチャンスがある馬にあえるだけでありがたい限りよ。後悔がないようにしたいね」。フォーエバーヤングと同世代の愛馬を、万全の状態へ仕上げ切る。