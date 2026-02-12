◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール3日目(12日、宮崎)

巨人の1軍春季キャンプは宮崎での全日程を終了。沖縄へキャンプ地を移します。

阿部慎之助監督は、宮崎でのキャンプを振り返り「大きなケガ人が出なかったことが一番よかった」とホッとした様子。最終クールでは松井秀喜さんが臨時コーチとして参加し、助言を求める選手の姿も多く見られましたが「いろんな質問をした選手もたくさんいると思います。それをいかに、どう自分でアレンジしてやっていくかっていうのが大事だと思いますね。そこを自分の財産にしていくかが大事だと思います」と語りました。

その中で、阿部監督自身も「ゲームは3時間なんだけど、1日の中であと21時間、どう自分で使うかというのをおっしゃっていました」と松井臨時コーチから学んだことに言及。「ジャイアンツは14年ぶりの日本一を目指すっていう、毎年目指さなきゃいけないけどね。それを忘れずにみんなやってくれれば大丈夫だっておっしゃっていただいたんで。本当にすごく短い時間でしたけど本当にありがたかったですね」と振り返りました。

沖縄キャンプに向けて、1軍メンバーの入れ替えはなし。「沖縄に行ったらやっぱり実戦も入ってくるから、こちらとしては見極める期間になってくると思う。選手はオフからずっと自分で練習してきて、宮崎でこの準備をしっかりやってきたからね。それが本物かどうかを問われるのは多分これからだと思うので。そこをしっかり僕らが見ておこうかなと思います。そこが全ての評価じゃないんだけど、そういう風な目で見ておこうかなと思います」と指揮官としての思いも明かしました。