安藤サクラ、映画監督の姉とグラミー会場で2ショット「さすが、安藤家」「かっこえええー」 父親は奥田瑛二、母親は安藤和津氏
俳優の安藤サクラ（39）が、12日までに『ELLE Japon（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報）の公式インスタグラムに登場。映画監督の姉・安藤桃子氏との姉妹ショットが紹介され、「さすが、安藤家」「かっこ良く素敵」などと反響を呼んでいる。
【写真】「さすが、安藤家」「かっこえええー」安藤サクラ＆映画監督の姉・安藤桃子氏の姉妹2ショット ※3枚目
投稿では「【ELLE独占】安藤サクラさんをグラミー賞2026でキャッチ！ 「シャネル」のスーツを着用」とコメントし、複数枚の写真をアップ（※『第68回グラミー賞』授賞式は、日本時間2日に開催）。
学ラン風の黒のグッチのスーツをまといレッドカーペットを歩くサクラの様子や、共に訪れた桃子氏との2ショットを添え、現地の様子を伝えている。
コメント欄には、ほかにも「かっこえええー。ほんと素敵」「オシャレすぎてまぶしいです」「麗しい」「綺麗すぎます」「ラスト、お母様と瓜二つでお綺麗です」など、さまざまな反響が寄せられている。
サクラ＆桃子氏の父親は俳優の奥田瑛二（75）、母親はエッセイストの安藤和津氏（77）。
