韓国の女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓのプロデューサーを務めていたミン・ヒジン元ＡＤＯＲ（アドア）代表が、ＢＴＳらを擁する芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）との株主間契約解除確認訴訟および、プットオプション（あらかじめ決めた行使価格で、商品を売る権利）代金請求訴訟に勝訴したと１２日、現地メディアのＮｅｗｓｅｎなどが報じた。

記事によるとこの日午前、ソウル中央地方裁判所で同案件の判決期日が行われ、裁判所はＨＹＢＥ側の請求を棄却したという。「ミン前代表のプットオプション行使は正当であり、ＨＹＢＥはミン前代表へ２５５億ウォン（約２５億５千万円）を支払わねばならない」と判決を下したという。

裁判所は、ＨＹＢＥが入手したミン前代表のチャットトークの会話を「証拠能力がある」と認めたが「（会話内容の）事実だけで、重大な株主間契約違反とみることはできない」と伝えたとした。一方で、ミン前代表が主張したＨＹＢＥレーベル所属の女性グループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）の盗作疑惑についても「重大な契約違反とみるのは難しい」との判決を下したという。