１１日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、街頭インタビューに応じた一般人の学生時代の部活を当てる「部活カジノ」が放送された。

スタジオトークで、意外に難しいと話題になり、プレゼンターのさらば青春の光・東ブクロが「僕が学生時代、何部やったかわかりますか？」と質問。これにスタジオゲストのカズレーザーが、「俺、大学の時に聞いたことあると思うんだけどな」と首をかしげると、東ブクロが「（カズレーザーと）コンビ組んでたんで」と応じた。

２人は同志社大時代にコンビを組み、Ｍ−１や吉本興業のオーディションを受けたこともあると明かしている。

ちなみにカズレーザーが「野球部とかじゃなかったっけ」と返すと、東ブクロは「軟式テニス部です」と答え、「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。

意外な元コンビの共演がネットも話題となり「コンビだったのか！？」「ここに来て、東ブクロとカズレーザーの共演」「共演してるの初めて見たかも」「驚いた」「共演してるやん。元コンビ」「何気に珍しい」「共演見れるなんて」「これ結構レアなんじゃ」「知らんかった」「共演初めて見た！」と反応する投稿が集まった。