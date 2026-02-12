ＪＵＫＩが後場急騰しストップ高、２６年１２月期の営業益は６９％増へ

ＪＵＫＩ<6440.T>がストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６８０円に買われた。２０２２年１２月以来、およそ３年２カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時ごろ、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を発表した。売上高予想は９００億円（前期比１．４％増）、営業利益予想は４５億円（同６９．０％増）としており、大幅な営業増益の計画を好感した買いが集まっている。期末一括配当予想は５円増配の１５円とする。



工業用・家庭用ミシンを展開する縫製事業は前期に始めた施策により利益率が改善する。産機事業はマウンターや検査機などを手掛ける産業装置部門でグローバルニッチ戦略を加速させる。２５年１２月期は縫製事業でハイエンド市場への重点シフトや機種削減などを進め大幅増益を達成。同事業が業績を牽引し、全体の売上高が８８７億６１００万円（前の期比６．７％減）、営業損益が２６億６２００万円の黒字（前の期は９億６２００万円の赤字）で着地した。



出所：MINKABU PRESS