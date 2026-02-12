ＵＡＣＪ<5741.T>が後場に上げ幅を拡大し、連日で上場来高値を更新している。１２日午後２時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の売上高予想は従来の見通しから４００億円増額して１兆１４００億円（前期比１４．１％増）、営業利益予想を１１０億円増額して６６０億円（同１５．１％増）、最終利益予想を４０億円増額して２７０億円（同３．５％減）に引き上げた。営業利益予想は減益予想から一転、増益を計画する。更に、期末配当予想を３円増額して２５円としており、これらを評価した買いが集まったようだ。



直近の販売動向とともに、アルミ地金価格の高騰を背景とした棚卸資産の好転による影響などを業績予想に織り込んだ。年間配当予想は株式分割後ベースで４５円。前期の年間配当は同ベースで３７円５０銭だった。４～１２月期の売上高は８４１６億４４００万円（前年同期比１４．０％増）、営業利益は５１１億４４００万円（同３．８％増）、最終利益は２４９億２４００万円（同０．２％減）となった。



出所：MINKABU PRESS