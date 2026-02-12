韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』が、Dolby Atmos版として4月3日より1週間限定で劇場公開される。

韓国ミュージカルの名作を映画館で堪能できるシネマシリーズ「韓国ミュージカルONSCREEN」。『エリザベート』『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』『モーツァルト！』のグランドミュージカル5作品が映画館で順次公開中だ。

『エリザベート』は、記念すべきシリーズ第1作目として公開された作品で、19世紀のオーストリア＝ハンガリー帝国を舞台に、美貌の皇妃エリザベートと、“死”の化身トートとの愛と自由を巡る物語。韓国ミュージカル界が誇る歌唱力と演技力、緻密に作り込まれた舞台美術と演出が融合し、人間の生と死、愛と孤独という普遍的なテーマを深く掘り下げている。

あわせて、「韓国ミュージカルONSCREEN」シリーズより、全5作品を対象としたアンコール上映リクエスト投票の実施が決定。本企画は、これまで上映されたシリーズ作品の中から、観客の投票によってアンコール上映作品を決定する参加型企画。多くの再上映リクエストを受け、ファンの声を直接反映する形で実施される。（文＝リアルサウンド編集部）