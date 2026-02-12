作りやすいのにプロ見えと話題！材料４つで作る「テリーヌショコラ」
パティシエが教える、家で作れるプロ見えレシピ
「本当に家で作ったの？」と思われるような、美しいスイーツや料理を作れたら…。そんな特別な日のためにインスタグラムで人気のmokkaさんが、作りやすいのにプロ見えするとっておきレシピを伝授。
mokkaさんは、おしゃれなライフスタイルとレシピを発信する20代の男性パティシエ。料理の美しさはもちろん、自宅のインテリアもセンス抜群で、SNSでも多くのファンに支持されています。
※本記事はmokka 著の書籍『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ 』から一部抜粋・編集しました。
■材料4つのテリーヌ・ショコラ
窓の外が真っ白な雪景色で、交通機関も止まっている日は、お菓子を作る絶好の作業日。たいていこういう天候は2月が多く、バレンタインが近いので、チョコレートのお菓子を作ります。
チョコレートのテリーヌって、一見難しそうに見えませんか？ でも本当は混ぜるだけで高級感が出せる、意外と簡単なスイーツなんです。
以前作った時は、バレンタインにちなんだ曲をBGMに選びました。聴きながらチョコを混ぜたり、型に流し込むのは楽しかったです。部屋中がチョコの香りとオーブンの熱で満たされて、幸せな気分になりました。
これだから、冬のお菓子作りはたまらない。
【材料】（14cmパウンドケーキ型1個分）
ダークチョコレート … 150g
無塩バター … 110g
グラニュー糖 … 50g
卵（室温に戻す） … 3個
アーモンドプードル … 20g
ラム酒 … 大さじ1
【作り方】
1：刻んだチョコレートとバターを耐熱ボウルに入れて湯煎で溶かす。
☆刻んだチョコとバターを湯煎で溶かす
2：1にグラニュー糖をホイッパーで混ぜ、溶いた後漉した卵を4、5回に分けて混ぜ、乳化させ、アーモンドプードルを加えて軽く混ぜる。
※ハンドブレンダーがある方は、ブレンダーでの乳化もOK。ラム酒を入れる場合は、溶き卵の後に入れる
☆溶き卵は少しずつ混ぜて乳化させる
3：クッキングシートを敷いた型に2を流し入れ、トントン底を叩いて空気を抜き、予熱した170℃のオーブンで約20分焼く。粗熱が取れたら型のままラップで包み、冷蔵庫で約6時間寝かせる。
☆型に流し入れ、軽く底を叩いて空気を抜く
☆170℃に予熱したオーブンで約20分焼く
4：冷えたら型から取り出し、好みの厚さにカットする。
【point】
・ 溶き卵は人肌ぐらいの温度に温めて入れると乳化しやすいです
・ つやつやになったら乳化完了のサイン
・ カットするときは包丁を温めると、断面がきれいになります
著者／mokka
パティシエとして発信する洗練されたスイーツや一人暮らしにちょうどいい自炊レシピのほか、ドライフラワーや部屋のコーディネートが人気のインフルエンサー。スイーツのレシピ開発、カフェや住宅の空間デザイン、香りのプロデュースなども行う。フォロワー26.4万人（2025年11月現在）。
著＝mokka／『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ』