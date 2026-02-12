【CP+2026】来場キッチンカーのラインアップが明らかに 「茶色飯」のX投稿キャンペーンも
一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、2月26日（木）からスタートするイベント「CP+2026」会場に集うキッチンカーの情報を公開した。食事の写真をSNSに投稿すると賞品が当たるキャンペーンも開催する。
「CP+2026」の期間内、パシフィコ横浜のキッチンカーエリアで営業する店舗は、カレーライス、焼きそば、唐揚げ、ジャークチキンなど。
これらの「茶色飯」のうち、指定のメニューを写真に収めてXに投稿すると、高級和牛カタログなどが当たるキャンペーンも実施する。撮影場所を変えたり、編集・加工は自由。ただし、店舗への個別の要望はNGとのことだ。
X投稿キャンペーン参加店舗：指定メニュー（挑戦飯）松屋キッチンカー：牛めしほか 野毛山カレー：カレー South yard kichen HARE：キューバサンド キミドリ.：やきそば DGBB：ジャークチキン 大黒天：からあげ・ポテト KOJIMA DANGO：おだんご CHURROMOS：チュロス
キャンペーン参加方法
キッチンカーエリアで茶色飯を購入・撮影、所定のハッシュタグをつけてXに投稿
賞品
茶色飯大賞（1名）
高級和牛カタログ「和牛苑 希（まれ）」
優秀賞（5名）
お肉ギフトカード「おいしい肉カード5,000円分」
テクニック賞（1名）
超高級醤油「亀甲萬本店 御用蔵生」
アイデア賞（1名）
コミックプレート「伝声の一品」
イベント名
CP+2026
開催日時
2026年2月26日（木）～3月1日（日） 10時00分～18時00分
※2月26日のみ12時00分までVIP招待者・クイックパス・プレスの入場時間帯
※3月1日（日）は17時00分まで
会場
パシフィコ横浜