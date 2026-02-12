なでしこジャパン「メンバーの所属クラブがエグい」“26分の22”に脚光！「めちゃくちゃ強そう」「改めて見ると名門ばっかり」
日本サッカー協会は２月12日、女子アジアカップに臨む日本女子代表のメンバーを発表した。
同大会は３月にオーストラリアで開催。選出された26人は以下のとおり。
GK
１山下杏也加／マンチェスター・シティ
12平尾知佳／グラナダCF
23大熊 茜／INAC神戸レオネッサ
DF
２清水梨紗／リバプール
３南 萌華／ブライトン
４熊谷紗希／ロンドン・シティ・ライオネス
５高橋はな／三菱重工浦和レッズレディース
６古賀塔子／トッテナム
13北川ひかる／エバートン
16山本柚月／日テレ・東京ヴェルディベレーザ
21守屋都弥／ユタ・ロイヤルズ
22石川璃音／エバートン
MF
７宮澤ひなた／マンチェスター・ユナイテッド
８清家貴子／ブライトン
10長野風花／リバプール
14長谷川唯／マンチェスター・シティ
15藤野あおば／マンチェスター・シティ
17浜野まいか／トッテナム
18林穂之香／エバートン
19谷川萌々子／バイエルン
20松窪真心／ノースカロライナ・カレッジ
24成宮 唯／INAC神戸レオネッサ
FW
９植木理子／ウェストハム
11田中美南／ユタ・ロイヤルズ
25千葉玲海菜／フランクフルト
26土方麻椰／アストン・ビラ
国内組は４人で、残りはすべて海外組。ベレーザの山本は海外クラブへの移籍でチーム離脱が公表されている。この顔触れにSNS上では以下のような声があがった。
「いつのまにか、女子もほぼ海外組...」
「メンバーの所属クラブがエグい」
「国内組は実質３人ですか」
「女子も海外組が増えてきた」
「知らぬ内になでしこもほとんど海外勢やね〜」
「めちゃくちゃ強そうやな」
「改めて見ると名門クラブばっかり」
「マンチェスターシティとマンチェスターユナイテッド!? 凄い」
「世界屈指の強豪チームの主力として活躍する選手も多く世界一を目指せるチームだと思う」
充実の戦力でアジアの頂点を目ざす、なでしこジャパン。グループステージではチャイニーズ・タイペイ、インド、ベトナムと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
