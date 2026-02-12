日本プリメックス <2795> [東証Ｓ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.9％減の4億7800万円に減ったが、通期計画の5億6500万円に対する進捗率は84.6％に達し、5年平均の70.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.0倍の8700万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比25.1％減の2億4500万円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.7％→7.7％に悪化した。



