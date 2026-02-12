ヤマウラ <1780> [東証Ｐ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.0％増の37.3億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の47.2億円→47.7億円(前期は39.6億円)に1.2％上方修正し、増益率が19.0％増→20.4％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の24億円→24.6億円(前年同期は23.5億円)に2.4％増額し、増益率が2.0％増→4.5％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の26円→30円(前期は24円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.8％増の14.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の13.0％→13.0％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

