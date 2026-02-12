ＫＹＣＯＭホールディングス <9685> [東証Ｓ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.3％増の4.6億円に伸びたが、通期計画の7.1億円に対する進捗率は65.5％にとどまり、5年平均の68.6％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.6％増の2.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.4％増の2.1億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の10.9％→10.2％に低下した。



株探ニュース

