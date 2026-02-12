三東工業社 <1788> [東証Ｓ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比78.2％増の3億1000万円に拡大し、通期計画の3億5000万円に対する進捗率は88.6％に達し、5年平均の81.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比75.6％減の4000万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比23.0％減の1億0700万円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.3％→3.7％に大幅悪化した。



株探ニュース

