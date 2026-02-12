ヒーハイスト <6433> [東証Ｓ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億4800万円の赤字(前年同期は5600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は4700万円の赤字(前年同期は1億3300万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は7200万円の赤字(前年同期は1800万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の3.7％→-14.6％に急悪化した。



株探ニュース

